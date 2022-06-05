Заключительные мероприятия Фестиваля национальных культур пройдут на Августовском канале

В Гродно уже третий день продолжается ХІІІ Республиканский фестиваль национальных культур. Заключительные мероприятия пройдут на Августовском канале. Программа ожидается не менее насыщенной, чем в предыдущие дни: концерты самодеятельных коллективов, мастер-классы по приготовлению блюд белорусской кухни, соревнование лесорубов и фестиваль рыбалки. А накануне прошла презентация национальных подворий, на которых представители 30 диаспор знакомили гостей фестиваля со своей культурой и традициями. Обо всем подробнее в репортаже Юрия Карнеловича.

Семнадцать национальных площадок в историческом центре Гродно, и на каждой - аншлаг. На цыганском подворье гости задерживались по нескольку часов. Вместе с артистами пели и танцевали. Сами "ромалэ" признаются - веселье у них в крови.





Это именно с детства впитали. Не так, чтобы вышли и спели лишь бы как, а отдали всего себя. Каждый артист, певец, танцор хоть готов сам себя разорвать, но показать людям эту радость. Это счастье для цыгана. Адам Малиновский, представитель Белорусской цыганской диаспоры

Большой популярностью пользовалось и Азербайджанское подворье. Здесь гостей встречали зажигательными танцами.

Традиционное кавказское гостеприимство - неотъемлемая черта азербайджанского народа. Пришедших в дом с миров нужно развеселить и, конечно же, накормить. И здесь столы просто ломятся от угощений. В каждом блюде присутствует баранина, будь то плов или шашлык.

Самое главное национальное блюдо у нас - это долма из виноградных листьев. Особенное блюдо, делается из свежего виноградного листа и баранины. Потом есть национальная сладость, характерная для азербайджанцев - это пахлава. Эльхан Бейларов, представитель общины Азербайджана г. Гродно

Восточные мотивы, но с белорусскими нотками звучали на Афганском подворье. Для Масуди Забихулла наша республика уже давно стала второй родиной. Признается, страны, где мирно сосуществует такое множество национальностей, он не встречал. Больше 20 лет назад приехал в Минск на учебу, встретил там свою будущую супругу белоруску и принял решение остаться навсегда. Так и живут большой интернациональной семьей, в которой переплелись две культуры.





Моя жена - традиционно белорусская представительница, она любит белорусские блюда. Особенно драники, блины - это всегда есть. И, естественно, восточные наши блюда - плов и все мясные блюда. Хорошо, когда это совмещаешь, это намного интересней. Масуди Забихулла, представитель афганской диаспоры в Беларуси

Музыка, танцы и национальные блюда... Представители грузинской диаспоры с благодарностью отзываются о Беларуси и называют ее своим домом. Фестиваль национальных культур подарил уникальную возможность встретиться вместе и вспомнить историческую родину. В доме у каждого уважающего себя грузина на самом почетном месте хранится костюм горца.





На грузинском называется чоха, а в русском обиходе это черкеска. Знаменита тем, что здесь находятся газыри. В старые времена, когда были кремневые ружья, здесь носили порох. Также присутствует кинжал, ну и, конечно, сапоги. А головной убор - это может быть или папаха, или слонка, или еще какой-то другой национальный костюм. Виктор Лобжанидзе, представитель грузинской общины г. Гродно

Самым масштабным стало белорусское подворье. Разместилось оно на центральной площади. Здесь выступают артисты со всех регионов республики. И каждый из них подготовил свою уникальную культурную программу.

Национальные подворья принимали гостей до позднего вечера. Не менее насыщенным будет и сегодняшний день. На Августовском канале пройдет гастрофест с дегустацией блюд белорусской кухни.