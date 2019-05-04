Заключительный день выставки "СМІ ў Беларусі" организаторы посвятили детям

Подытожила сезон работы массмедиа на отечественном информационном рынке и выставка "СМІ ў Беларусі". Заключительный день организаторы 23-го форума посвятили детям. С самого утра площадка выставочного комплекса встречала маленьких гостей конкурсами, викторинами, музыкальными номерами и творческими перформансами. Свой сюрприз подготовило и Агентство теленовостей.

Моя коллега Светлана Чернова провела мастер-класс для юных корреспондентов газеты "Зорька". Что из этого получилось - в ее репортаже. Громкий смех, пытливые взгляды и сотни вопросов "зачем?" и "почему?" наполнили сегодня всю площадку выставочного комплекса "БелЭкспо". Ростовые куклы, интерактивное изучение ПДД, конкурсы и квесты с самого утра встречали малышей у стенда прессы МВД Беларуси.



Международный спутниковый телеканал "Беларусь 24" подготовил музыкальную программу



У стенда Белтелерадиокомпании гости, в том числе и самые маленькие посетители, танцевали под современные хиты кубинских исполнителей. Агентство теленовостей для юных корреспондентов детской газеты "Зорька" организовало мастер-класс по созданию новостных репортажей. Посмотрим, как юные журналисты усвоили материал. Я передаю слово своей возможно будущей коллеге Анастасии Кременецкой, учащейся СШ № 23 г. Минска.





