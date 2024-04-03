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Заключительный этап фестиваля-конкурса "Юнкор.by" прошел на площадке Минского дворца детей и юношества
Лучшие телепроекты, авторские радиопередачи, статьи для журналов и газет, интернет-издания. В таких номинациях соревновались юные журналисты. Заключительный этап фестиваля-конкурса "Юнкор.by" прошел на площадке Минского дворца детей и юношества. Всего учащиеся создавали проекты по 6 номинациям.
Наша задача помочь детям найти свое место в жизни, найти профессию. У нас сочетаются и воспитание, и обучение, и профессиональная ориентация.
"Юнкор.by" - новый формат конкурса, направлен на активизацию деятельности школьных пресс-центров, редакций, аудиовизуальных творческих студий.
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