ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Заключительный этап фестиваля-конкурса "Юнкор.by" прошел на площадке Минского дворца детей и юношества

Лучшие телепроекты, авторские радиопередачи, статьи для журналов и газет, интернет-издания. В таких номинациях соревновались юные журналисты. Заключительный этап фестиваля-конкурса "Юнкор.by" прошел на площадке Минского дворца детей и юношества. Всего учащиеся создавали проекты по 6 номинациям.

Наша задача помочь детям найти свое место в жизни, найти профессию. У нас сочетаются и воспитание, и обучение, и профессиональная ориентация.
Елена Орешко, организатор фестиваля-конкурса "Юнкор.by"

"Юнкор.by" - новый формат конкурса, направлен на активизацию деятельности школьных пресс-центров, редакций, аудиовизуальных творческих студий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все