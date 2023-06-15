Заключительный этап военно-патриотической игры "Орленок" состоялся на базе 120-й гвардейской механизированной бригады

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета "Белорусского союза офицеров":

Наше участие начиналось с разработки положения об этой игре, причем активное участие. И далее, когда уже определились даты проведения, мы принимали участие в школьных мероприятиях по отбору команд - в районах, областных. То есть шли с командами с самого низа. И все наши организации участвовали в судействе и подготовке этих команд.