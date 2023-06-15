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Заключительный этап военно-патриотической игры "Орленок" состоялся на базе 120-й гвардейской механизированной бригады
Сборка автомата на время, снаряжение магазина и метание гранат на точность. Заключительный этап военно-патриотической игры "Орленок" состоялся на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
За победу сражались 12 команд - более 10 тысяч учеников от 8-х до 10-х классов. За три дня армейских состязаний нужно продемонстрировать выносливость, стойкость и проявить мужество.
Имена победителей станут известны сегодня. Финал игр посетили представители Белорусского союза офицеров.
Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета "Белорусского союза офицеров":
Наше участие начиналось с разработки положения об этой игре, причем активное участие. И далее, когда уже определились даты проведения, мы принимали участие в школьных мероприятиях по отбору команд - в районах, областных. То есть шли с командами с самого низа. И все наши организации участвовали в судействе и подготовке этих команд.
Кроме того, на встрече обсудили вопросы допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи.
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