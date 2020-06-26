Закон о пенсионном обеспечении. Изменения направлены на поддержку работников, имеющих право на досрочную профессиональную пенсию

Белорусские депутаты в первом чтении рассмотрели поправки в законы о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании. Изменения направлены на поддержку работников, имеющих право на досрочную профессиональную пенсию. Наниматели будут отчислять больше средств на выплаты страховой пенсии. Пенсионное законодательство приводится в соответствие с указом Президента. По нему, начиная с 1 января, работникам, которые имеют такое право, назначается льготная пенсия по закону о пенсионном обеспечении.