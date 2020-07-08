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Закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Что изменилось с 1 июля
Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, положения которого вступили в силу с 1 июля. Какие либеральные послабления в миграционном законодательстве предусмотрены? И какой размер инвестиций в экономику Беларуси разрешит постоянно проживать в стране, узнавал Евгений Каллаур.
С июляприезжающие в нашу страну туристымогут втечение 10 дней не регистрироваться
Ранее не сообщать в органы внутренних дел место своего нахождения разрешалось только 5 суток.Важный момент. Граждане Литвы, Латвии, Казахстана, Эстонии , Украины и Объеденных Арабских Эмиратов освобождаются от обязательной регистрации на 30 дней с даты въезда. России - на 90 дней.
Изменился и срок, в течение которого иностранцы обязаны при смене места временного проживания зарегистрироваться в новой локации. Раньше на это отводилось пять суток, без учета будней и выходных, отныне четко указано - три рабочих дня.
Отели, санатории и агроусадьбы теперь не сами регистрируют временно пребывающих в Беларуси иностранцев, а просто дистанционно сообщают о приезде и заселении туристов в органы внутренних дел.
Получить вид на жительство тоже стало проще
Теперь для этого необходимо жить в Беларуси 5 лет, а не 7 как это было ранее. Законное разрешение на проживание получают и студенты-иностранцы, которые приезжают в Беларусь учиться. Послабления и для высококвалифицированных специалистов.Переехать жить в Беларусь могут и зарубежные инвесторы. Но при одном условии, если в нашу экономику они вложили более 15 тысяч базовых величин или 405 тыс. белорусских рублей.
Эксперты туристической отрасли и специалисты по миграции уверены:новации взаконодательствестанут дополнительным стимулом для привлечения туристов, развития деловых контактов и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси.
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