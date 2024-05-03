Закон о реформировании предпринимательской деятельности устраняет излишнюю конкуренцию

Первое что мы делали - смотрели занятых в данном виде деятельности: сколько ИП сегодня осуществляют какую-либо деятельность. И если это какая-то массовая деятельность, она нами рекомендовалась, чтобы сохранить ее в перечне. Если это вид деятельности, где у ИП есть наемные лица, мы тоже склонялись, чтобы сохранить его в перечне. Если мы понимаем, что на виде деятельности завязано выполнение социальных стандартов, прежде всего в регионах, - это тот критерий говорит о том, что мы должны учитывать и потребительский интерес.

Ирина Бабаченок, замдиректора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси