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Закон о реформировании предпринимательской деятельности устраняет излишнюю конкуренцию
Упорядочить бизнес и финансово поддержать предпринимателей призваны новации обновленного законодательства. При этом нововведения не носят фискальный характер. Реформа создает четкие и прозрачные условия для ведения своего дела.
Законом предусмотрен механизм бесшовного перехода от ИП к юрлицу с сохранением прав, обязанностей и пакета документов. Нашли отражения и другие стимулы к масштабированию. К примеру, уплачивать госпошлину за создание коммерческой организации не нужно. А местом ее нахождения может быть жилое помещение с сохранением тарифов на коммунальные услуги для физлица.
Какие виды работ оставят за микробизнесом - вопрос пока открытый. Вскоре к его обсуждениям подключат общественность. 15 мая перечень разместят на Национальном правовом интернет-портале.
Первое что мы делали - смотрели занятых в данном виде деятельности: сколько ИП сегодня осуществляют какую-либо деятельность. И если это какая-то массовая деятельность, она нами рекомендовалась, чтобы сохранить ее в перечне. Если это вид деятельности, где у ИП есть наемные лица, мы тоже склонялись, чтобы сохранить его в перечне. Если мы понимаем, что на виде деятельности завязано выполнение социальных стандартов, прежде всего в регионах, - это тот критерий говорит о том, что мы должны учитывать и потребительский интерес.
До июля правительство определит виды деятельности, которыми могут заниматься ИП. Регистрацию по тем сферам, которые не войдут в перечень, прекратят с 1 октября. Если ИП захочет продолжить заниматься деятельностью, не попавшей в список, ему нужно перейти в статус юрлица. Дедлайн переходного периода - до января 2026-го.
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