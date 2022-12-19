Закон о штрафах за высокие цены заработает в Беларуси в конце декабря

Официально опубликован закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Поправки, которые вступают в силу через неделю, вводят новый штраф за необоснованное повышение цен. Нарушением будет считаться неуказание в накладной данных о цене, если речь идет о товаре, наценка на который регулируется государством. Накажут и за недостоверные сведения о стоимости товара. Штраф составит до 20 базовых величин для физлица, для ИП и юридических лиц - до 10 процентов суммы конкретной операции.