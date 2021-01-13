Закон "О совместном домовладении" в новой редакции

В Беларуси определили дополнительные механизмы управления имуществом совместного домовладения. Закон в целом сохраняет подходы к регулированию, но при этом содержит дополнительные механизмы и гарантии. Подробности узнаем у нашего эксперта. В гостях начальник юридического управления Госкомимущества Елена Михайловская (видео).