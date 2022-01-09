Закон "О туризме" обновили в Беларуси

Белорусские путешественники и организации, предоставляющие туруслуги, будут отдыхать и работать по новым правилам. В стране обновили закон "О туризме". Поводом для изменений законодательства послужили события трехлетней давности, когда один из крупных туроператоров в разгар сезона приостановил свою деятельность, не выполнив обязательства перед своими клиентами. В туристическом сообществе встал вопрос, как защитить путешественников и исключить финансовые риски. Новый закон дал на это ответы.



Теперь у турфирм есть год, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми правилами.