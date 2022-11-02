Закон о включении Западной Беларуси в состав БССР был подписан 2 ноября 1939 года

83 года назад обнародован первый акт справедливости для белорусских земель. 2 ноября 1939 года Верховный совет Советского Союза принял Закон "О включении Западной Беларуси в состав СССР и воссоединении ее с БССР". Подпись под предложением из 4 пунктов тогда поставил председатель Президиума Калинин. Документ Кремля растиражировали все газеты.



Постановлению предшествовало своевольное решение народа Западной Беларуси в конце октября того же года. В тогда еще белорусском Белостоке 926 депутатов единогласно приняли Декларацию о вхождении территорий нынешних Гродненской и Брестской областей в состав БССР.



Только после принятия Закона Верховным советом 14 ноября территория республики увеличилась вдвое - до 226 тысяч квадратных километров, а население выросло с 5 с половиной миллионов до более чем 10. В "Панораме" вспомним подробности акта справедливости. Воспоминания озвучат и непосредственные свидетели воссоединения.



Фото:pixabay.com