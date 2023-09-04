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Закончился День белорусской письменности: Городок передал эстафету Ивацевичам

Праздник слова, литературы и нашего единства. Столица Дня белорусской письменности - Городок - передал эстафету Ивацевичам в Брестской области. Праздник пишет историю с 1994 года.

Все начиналось в Полоцке - колыбели белорусской государственности и культуры. Символично, что и тридцатый по счету форум прошел на витебской земле, которая подарила миру Франциска Скорину и Евфросинию Полоцкую. Тысячи гостей приехали в небольшой райцентр на выходные. На протяжении двух дней здесь проходили научные конференции, писатели презентовали новые проекты. На главной сцене праздника состоялось награждение лауреатов национальной литературной премии: из более 60 кандидатов жюри отметило 6. Самые яркие проекты объединил фестиваль книги и прессы, состоялись автограф-сессии, работали семейные интерактивные локации, гостей приглашали также на кулинарные и спортивные соревнования.

Мы готовились, не считаясь с личным временем, не деля между собой обязанности. Просто все вместе готовили свой красивый Городок.
Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома

Древний Городок встретил гостей обновленным. К празднику отремонтировали дороги, жилые дома и социальные объекты. В подарок от Президентского спортивного клуба райцентр получил многофункциональную площадку.

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