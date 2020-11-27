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Законодательно обеспечить меры, принимающиеся в государствах - участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19
Эта тема стала одной из ключевых сегодняшнего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Диалог проходит в онлайн-режиме. Состав внушительный: на связи главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций. Участники подвели итоги работы за прошлый год, выбрали председателя на будущий период - на этот пост единогласно переизбрана Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации России. Всего на повестке два десятка вопросов: среди них перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве, подготовка к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в следующем году, создание экспертного совета по науке и образованию.
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