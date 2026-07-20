Законодательные меры, регулирование криптовалют - как в Беларуси идет борьба с киберпреступностью

В Беларуси за 2026 год зарегистрировано около 10 тыс. киберпреступлений, и эта цифра, по оценкам экспертов, может быть в разы выше. Однако ситуация не столь однозначна. Официальная статистика и меры противодействия - от круглосуточной блокировки мошеннических счетов до регулирования криптовалютных операций - показывают, что Беларусь активно борется с цифровой преступностью.

О росте киберугроз, новых законодательных инициативах и результатах работы рассказал замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Алексей Новаш в "Актуальном интервью".

Количество киберпреступлений в Беларуси растет не только в абсолютных цифрах, но и в структуре общей преступности. Эта тенденция общемировая, и связана с высокой степенью анонимности в цифровой среде. "В 2025 году мы впервые за 4 года отметили снижение таких преступлений. Если сравнивать с 2023-2024 годами, абсолютное число сейчас ниже. При этом существенно повышен уровень установления лиц, совершивших такие преступления. То есть раскрываемость увеличивается, и устанавливается больше людей", - пояснил специалист.

В Беларуси действует Указ Президента № 269, который позволяет в круглосуточном режиме взаимодействовать с поставщиками платежных услуг и блокировать денежные средства по мошенническим операциям. "Из 21 млн рублей причиненного ущерба мы смогли приостановить почти 24 % - это фактически каждый четвертый рубль. В 2025 году такой процент составлял всего 9 %", - сообщил Алексей Новаш.

Отдельное внимание уделено криптовалютам. Указ № 367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)" ввел прозрачный порядок совершения сделок с криптовалютой через резидентов Парка высоких технологий. Это позволяет обеспечить безопасность граждан и отслеживать операции. "Треть похищенных средств изначально выводится на иностранные счета. Меры, принятые на законодательном уровне, позволили минимизировать использование "дропов" и белорусских счетов для противоправных деяний", - отметил специалист.

Только за 2026 год заблокировано более 2 тыс. фишинговых интернет-ресурсов. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме. Активно используется взаимодействие с Парком высоких технологий, который обеспечивает прозрачность и безопасность при обращении с криптовалютой. "Каждый гражданин Беларуси при желании приобрести или продать криптовалюту должен обращаться к резидентам ПВТ. Это обеспечивает прозрачность сделок и безопасность наших граждан", - подчеркнул Алексей Новаш.

Несмотря на рост киберугроз, Беларусь демонстрирует системный подход к их предотвращению. Законодательные инициативы, оперативная блокировка средств и фишинговых ресурсов, а также регулирование криптовалютного рынка позволяют не только противодействовать преступникам, но и возвращать похищенные средства гражданам.