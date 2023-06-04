Законопроект "О народном ополчении": кто и как поможет сохранить родной край

В первом чтении депутаты парламента приняли законопроект "О народном ополчении" в Беларуси. Его можно назвать элементом оборонительной структуры. Кто и как поможет сохранить родной край, попробуем разобраться в проекте "Диспозиция".

Все-таки хорошо, что наши грибники возвращаются домой без беспилотников. И мы не ждем в созерцательном настроении, когда вдруг явятся гости на бронеавтомобилях с автоматами. А гости-то уже у порога. Можно не сомневаться. Иные белорусские националисты, готовые и за Украину умереть, даже тренировку прошли по вторжению без приглашения в Белгородскую область. А опыт иногда требует дальнейшей реализации. К тому же мы живем в эпоху, когда неподготовленность порождает агрессию, потому и укрепляем позиции неустанно.

Еще до резкой актуализации угрозы со стороны диверсионно-разведывательных групп в Беларуси, к примеру, создали территориальную оборону, о фактическом отсутствии которой сейчас сожалеют россияне. Но и территориалов может не хватить, ибо в каждом районе действует ограниченное по численности и задачам подразделение, а потребность в защите вполне может быть выше. Да и лазеек нет только у всеобщей системы обороны. Сделать ее такой решено с помощью народного ополчения.

Я уже не раз говорил: каждый мужчина да и не только мужчина должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают, поэтому мной была поставлена задача Министерству обороны и Министерству внутренних дел проработать вопрос создания народного ополчения. Александр Лукашенко

Кстати, в России при атаке диверсантов морщин добавило отсутствие механизмов вооружения граждан. Запрос у них на собственную защиту был, моральный дух бороться позволял, а как вооружить людей, как это работает, никто не знал. Вопрос даже на различных ток-шоу широко обсуждался.





Может быть, нам надо возвращаться к идее народного ополчения в приграничных территориях (Белгородская, Смоленская, Курская)? Вооружать мужиков, давать технику и разрабатывать методу, что если враг пошел, то мобильными группами нужно стягиваться, вставать, занимать позиции, то есть как-то возвращаться к старому, но на новом уровне. Владимир Соловьев, телеведущий

Кстати, неплохо было бы этот процесс с россиянами синхронизировать. Пока что разбалансировка и разный скоростной режим по работе над соответствующим законодательством налицо.

Я считаю, что принятый закон в Республике Беларусь "О народном ополчении" очень важен. Он полностью соответствует современной международной обстановке. Я уверен в том, что этот закон повысит обороноспособность Республики Беларусь и создаст условия и точки соприкосновения для контактов с Российской Федерацией. В этом отношении у России и Беларуси плодотворное сотрудничество с точки зрения совершенствования нормативно-правовой базы и обмена опытом. Андрей Манойло, политолог, доктор наук (Россия)

В Беларуси еще при разработке законопроекта "О народном ополчении" на практике изучили особенности и подводные камни. Первую тренировку провели в Климовичском районе осенью 2022 года.





Проведено занятие по порядку формирования народного ополчения. Отработаны как теоретические составляющие, так и практические компоненты: порядок выдачи, учет оружия, боеприпасов, выполнение отдельных задач. Александр Попов, руководитель занятия

Проект закона об ополчении определяет, что соответствующие отряды будут создаваться в городах, поселках городского типа и сельских советах одновременно с формированием в административном районе территориальных войск. Ключевая задача добровольцев - содействие органам внутренних дел в защите собственности, охране объектов, поддержании порядка. Грубо говоря, если территориалы будут работать на блокпостах и важных узлах инфраструктуры, ополченцы - прямо в своих дворах. Общее руководство народным ополчением будет осуществлять местный совет обороны, а непосредственное - территориальный орган внутренних дел.

Мы просто в нынешней обстановке обязаны реагировать и думать про безопасность и оборону нашего государства. Тем более, все те требования, которые предъявляются главой государства, прежде всего всенародность характера обеспечения защиты. Наращивая эти понятия, мы уже практически полностью отработали весь цикл подготовки закона о народном ополчении. Провели эксперименты на некоторых сельских советах. И видим, что это тоже дает очень положительный результат. Люди активно откликаются и готовы участвовать в защите нашей родины. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь