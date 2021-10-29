Законопроект о туризме: экскурсоводы и гиды-переводчики Беларуси должны иметь профессиональную аттестацию

Данным законопроектом предусмотрена финансовая ответственность туроператоров. Это может быть и страхование, и какие-то фонды, и банковские гарантии. Мы также предусматриваем и урегулирование споров между туроператорами и потребителями туристических услуг.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси