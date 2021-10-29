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Законопроект о туризме: экскурсоводы и гиды-переводчики Беларуси должны иметь профессиональную аттестацию

Сенаторы одобрили законопроект о туризме. Накануне состоялась 6-я сессия Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Документ определяет основные принципы, цели и приоритетные направления государственного регулирования сферы туризма. Кроме того, введены способы обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма.



Данным законопроектом предусмотрена финансовая ответственность туроператоров. Это может быть и страхование, и какие-то фонды, и банковские гарантии. Мы также предусматриваем и урегулирование споров между туроператорами и потребителями туристических услуг.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси


Уделяется внимание и качеству оказания туристических услуг. Например, все экскурсоводы и гиды-переводчики обязательно должны иметь профессиональную аттестацию.

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