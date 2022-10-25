Законопроект о Всебелорусском народном собрании обсудили во время открытого диалога "Сила закона"

Концепция национальной безопасности - это, конечно, гораздо более широкий документ, чем просто обсуждение, вернее констатация тех или иных военных угроз и рисков и мер реагирования на них. Это и вопросы внутренней политики, это вопросы международной стратегии нашего государства, это демографическая безопасность. Это вновь введенные нормы, биологическая безопасность. Мне кажется, что работа проделана довольно серьезная, и если следовать букве этого документа, Беларуси получится выстоять, развиваться.

Александр Шпаковский, политический аналитик