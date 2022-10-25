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Законопроект о Всебелорусском народном собрании обсудили во время открытого диалога "Сила закона"

Диалоговая площадка "Сила закона" собрала несколько сотен представителей белорусского студенчества и трудовой молодежи, регионы подключились онлайн. Среди основных тем также проект Концепции национальной безопасности, правовые основы для партийного строительства и развитие гражданского общества.

Концепция национальной безопасности - это, конечно, гораздо более широкий документ, чем просто обсуждение, вернее констатация тех или иных военных угроз и рисков и мер реагирования на них. Это и вопросы внутренней политики, это вопросы международной стратегии нашего государства, это демографическая безопасность. Это вновь введенные нормы, биологическая безопасность. Мне кажется, что работа проделана довольно серьезная, и если следовать букве этого документа, Беларуси получится выстоять, развиваться.
Александр Шпаковский, политический аналитик

Эксперты продолжат встречи с молодежью. Обсуждают и ситуацию вокруг белорусских границ, а также санкционное и политическое давление на нашу страну со стороны Запада.

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