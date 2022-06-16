Законопроект об изменении Закона об обращениях граждан и юридических лиц одобрили сенаторы

Неизменный приоритет для всех ветвей власти и госорганов - работа с обращениями граждан. Сегодня сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект об изменении Закона об обращениях граждан и юридических лиц. Его редакция не менялась с 2015 года. Необходимость корректировки законодательства об обращениях диктует само время.



В частности, изменится подход к подаче электронных обращений, уточнят перечень случаев отказа в личном приеме и непосредственно сам порядок предварительной записи. Кроме того, определена работа с обращениями, если заявитель злоупотребляет правом на обращение, а также с массовыми письменными обращениями. Уточнен круг организаций, в которых ведется книга замечаний и предложений.



Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Главное, чтобы мы работали для людей, чтобы каждый гражданин мог обратиться к тому должностному лицу, к которому хочет. Еще важнее, чтобы это обращение было результативным, чтобы, рассмотрев его, мы могли качественно решить поставленную задачу. Думаю, мы можем снять много вопросов, которые накопились в результате правоприменительной практики.



"Любой закон, который принимается, должен отработать некоторое время. По результатам его работы мы собираем соответствующие предложения, учитываем все замечания и вносим изменения и дополнения в этот законопроект", - отметил Дьяченко.



Что касается электронного обращения, то каждая заявка будет регистрироваться в Единой республиканской автоматизированной системе учета и обработки обращений, а также в личном кабинете заявителя. Фактически каждый обратившийся сможет отслеживать ход работы над своим обращением в режиме реального времени. Законопроект прошел серьезную доработку, в том числе с учетом замечаний и предложений, высказанных экспертным советом при Совете Республики.