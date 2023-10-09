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Законопроект "Об изменении законов по вопросам здравоохранения" одобрили белорусские сенаторы. Рассказываем, в чем его особенность
Ведение медицинской аккредитации, изменение профподготовки врачей-специалистов в клинической ординатуре, регулирование вопросов медицинской и социальной реабилитации. Сегодня сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам здравоохранения".
В частности, устанавливаются особенности работы университетских клиник и врачебно-консультативных комиссий. Конкретизирован порядок оборота медицинских изделий. Кроме того, предусматривается возможность обеспечить отдельных категорий пациентов за счет средств республиканского или местных бюджетов медикаментами, не включенными в Республиканский формуляр лекарственных средств.
Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы:
Эти изменения очень нужны для населения и в том числе для системы здравоохранения, они в первую очередь на законодательном уровне решают ряд проблемных вопросов, которые были не разрешены до настоящего времени. В том числе и трактовки в клинической ординатуре, как ее принимать, как повышать квалификацию врачам, сколько они будут отрабатывать. На сегодняшний день организации здравоохранения, не прошедшие аккредитацию по какому-либо из видов специальности медицинской, не будут допускаться к оказанию медицинской помощи.
Сегодня перед отраслью поставлены важнейшие задачи - обеспечить качество и доступность медпомощи, развивать диспансеризацию населения и раннюю диагностику заболеваний, решить вопросы с подготовкой и закреплением медкадров.
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