Законопроект "Об изменении законов по вопросам здравоохранения" одобрили белорусские сенаторы. Рассказываем, в чем его особенность

Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы:

Эти изменения очень нужны для населения и в том числе для системы здравоохранения, они в первую очередь на законодательном уровне решают ряд проблемных вопросов, которые были не разрешены до настоящего времени. В том числе и трактовки в клинической ординатуре, как ее принимать, как повышать квалификацию врачам, сколько они будут отрабатывать. На сегодняшний день организации здравоохранения, не прошедшие аккредитацию по какому-либо из видов специальности медицинской, не будут допускаться к оказанию медицинской помощи.