Законопроекты об изменении Избирательного кодекса и о ВНС обсудили в Витебске

Максимальное количество наших сограждан должны принять участие в обсуждении этих важных актов, потому что это основополагающее для нашей дальнейшей жизни. И задачи, которые будут стоять перед государством, будут проговариваться как раз таки на ВНС. Ну и, конечно, Избирательный кодекс меняется. Каждый человек в принципе должен понимать, как будем выбирать, как будем жить.

Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома