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Законопроекты об изменении Избирательного кодекса и о ВНС обсудили в Витебске
Привлечь к обсуждению важных законопроектов максимальное количество белорусов. В Витебске руководители предприятий города, представители общественных объединений проанализировали положения обновленного Избирательного кодекса и нового нормативного акта - Закона о Всебелорусском народном собрании.
Спикеры - депутат Палаты представителей Национального собрания Татьяна Автухова и заместитель председателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов - объяснили тонкости юридических документов.
Так, обсуждалась будущая роль ВНС в общественно-политической системе Беларуси, шла речь о способах выдвижения и утверждения делегатов на Всебелорусское народное собрание, процедуре принятия решений. Обсудили вопросы, связанные с функциями, задачами и структурой ВНС.
ВНС должно занять свое почетное и достойное место в нашей государственной и управленческой системе. Это очередной и нужный шаг в сторону народоуправления, в сторону улучшения нашей демократии, именно славянской демократии. Потому что оно черпает свои истоки из истории нашей страны. Поэтому это очень важный, очень нужный и, главное, своевременный шаг вперед.
Максимальное количество наших сограждан должны принять участие в обсуждении этих важных актов, потому что это основополагающее для нашей дальнейшей жизни. И задачи, которые будут стоять перед государством, будут проговариваться как раз таки на ВНС. Ну и, конечно, Избирательный кодекс меняется. Каждый человек в принципе должен понимать, как будем выбирать, как будем жить.
Диалоговые площадки, встречи в трудовых коллективах, работа общественных приемных. Подобные формы обсуждения важных для всей страны документов - уже сложившаяся практика в Витебском регионе. Так, в период общественного обсуждения проекта Конституции Республики Беларусь от жителей области поступило более 200 предложений.
Фото:БелТА
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