Законы для жизни и люди, которые создали законодательный фундамент для развития и процветания страны.

27 ноября в эфире "Первого информационного" фильм, который рассказывает историю Национального собрания Беларуси.

В ноябре 1996 года на референдуме белорусы проголосовали за обновление Конституции и реформу государственной власти

Этот шаг заложил основу современной национальной модели парламентаризма. На смену Верховному Совету пришел двухпалатный парламент, ставший надежной опорой суверенитета.

Фильм собрал яркие воспоминания парламентариев разных лет. По сути, это история Беларуси через призму законотворчества и парламентской дипломатии