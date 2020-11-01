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Законы никто не отменял. За содеянное придется ответить

Интересно, задумываются ли о последствиях те, кто сегодня творит бесчинства на улицах? Одним поступком можно перечеркнуть всю собственную жизнь. Ведь законы никто не отменял и рано или поздно за содеянное придется ответить.

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