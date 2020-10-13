Тем, кто себя сегодня вольготно чувствует на улицах, нарушая общественный порядок, оказывая сопротивление правоохранительным органам и причиняя неудобство жителям, следует задуматься о последствиях. Законы в стране никто не отменял и статьи Уголовного кодекса - совершенно конкретны.