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Законы в стране никто не отменял

Что ж, хочется добавить. Всем, кто нарушает общественный порядок и причиняет неудобство жителям, стоит задуматься о последствиях. Законы в стране никто не отменял.

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