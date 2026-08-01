Закрепляемость более 70 %: почему система распределения в Беларуси работает эффективно

Около 60 тыс. выпускников учреждений профессионального образования Беларуси с 1 августа приступают к трудовой деятельности на первых рабочих местах по распределению. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов в "Актуальном интервью".

По его словам, все вопросы распределения были решены еще весной. "Около 60 тыс. выпускников, молодых специалистов по всем уровням профессионального образования (профтехобразование, среднее и специальное, высшее образование), с 1 августа приступят к своей трудовой деятельности на первых рабочих местах по распределению. Все вопросы распределения были закрыты еще в апреле. То есть молодежь сейчас уже собрала необходимый пакет документов, чтобы в установленном порядке трудоустроиться, пройти все инструктажи, медицинские проверки и влиться в свои трудовые коллективы, чтобы развивать те предприятия, которые они выбрали своим первым рабочим местом", - отметил Сергей Пищов.

quote Каждое четвертое место, каждый четвертый выпускник это будущий, сейчас уже состоявшийся, инженер. Это ребята, которые будут развивать промышленный сектор нашей страны, строительство, сферу переработки и так далее. Сергей Пищов

Также, как отметил он, значительную часть среди молодых специалистов занимают педагоги, медики, специалисты аграрного сектора. "Это те отрасли экономики и социальной сферы, которые являются волообразующими и обеспечивают развитие нашей страны", - подчеркнул представитель Минобразования.

Сергей Пищов также рассказал о высокой закрепляемости молодых специалистов. "Анализ показывает, что более 70 % ребят остаются после окончания обязательного срока работы, что в том числе подтверждает тезис, что молодежь, выбирая университет, специальность, на которую они поступают, а в дальнейшем и предприятие, делают этот выбор осознанно. И необходимо добавить, что даже когда наши молодые специалисты меняют место работы, в большинстве случаев они остаются в тех отраслях, которые выбрали", - заключил он.

Таким образом, по данным Министерства образования, система распределения молодых специалистов в Беларуси работает эффективно: выпускники сознательно выбирают профессии и предприятия, а значительная часть из них остается работать в выбранных отраслях и после обязательного срока.