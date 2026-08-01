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Закрепляемость более 70 %: почему система распределения в Беларуси работает эффективно

студент учится

Около 60 тыс. выпускников учреждений профессионального образования Беларуси с 1 августа приступают к трудовой деятельности на первых рабочих местах по распределению. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов в "Актуальном интервью".

По его словам, все вопросы распределения были решены еще весной. "Около 60 тыс. выпускников, молодых специалистов по всем уровням профессионального образования (профтехобразование, среднее и специальное, высшее образование), с 1 августа приступят к своей трудовой деятельности на первых рабочих местах по распределению. Все вопросы распределения были закрыты еще в апреле. То есть молодежь сейчас уже собрала необходимый пакет документов, чтобы в установленном порядке трудоустроиться, пройти все инструктажи, медицинские проверки и влиться в свои трудовые коллективы, чтобы развивать те предприятия, которые они выбрали своим первым рабочим местом", - отметил Сергей Пищов.

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Каждое четвертое место, каждый четвертый выпускник это будущий, сейчас уже состоявшийся, инженер. Это ребята, которые будут развивать промышленный сектор нашей страны, строительство, сферу переработки и так далее.
Сергей Пищов
начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов

Также, как отметил он, значительную часть среди молодых специалистов занимают педагоги, медики, специалисты аграрного сектора. "Это те отрасли экономики и социальной сферы, которые являются волообразующими и обеспечивают развитие нашей страны", - подчеркнул представитель Минобразования.

Сергей Пищов также рассказал о высокой закрепляемости молодых специалистов. "Анализ показывает, что более 70 % ребят остаются после окончания обязательного срока работы, что в том числе подтверждает тезис, что молодежь, выбирая университет, специальность, на которую они поступают, а в дальнейшем и предприятие, делают этот выбор осознанно. И необходимо добавить, что даже когда наши молодые специалисты меняют место работы, в большинстве случаев они остаются в тех отраслях, которые выбрали", - заключил он.

Таким образом, по данным Министерства образования, система распределения молодых специалистов в Беларуси работает эффективно: выпускники сознательно выбирают профессии и предприятия, а значительная часть из них остается работать в выбранных отраслях и после обязательного срока.

Разделы:

ОбществоОбразованиеМолодежь

Теги:

Актуальное интервьюмолодые специалисты
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