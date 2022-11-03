Закрытое американское социсследование оказалось в распоряжении Агентства теленовостей - результаты повергли в шок Вашингтон

Каждый из нас сейчас должен четко понимать, что надвигается новая мощная волна провокаций, фейков и агрессии против Беларуси. Ну не дает наша страна покоя толерантам из Евросоюза и США. Не дает настолько, что те один за другим штампуют социсследования. Правда, любопытный факт: публикуют они далеко не все.

Очередной, закрытый соцопрос попал в распоряжение журналистов АТН. И вот те на. Оказалось, белорусскому Президенту доверяют. А вот веры в белорусскую оппозицию уже нет (даже у тех, кто ее создавал). Это фиаско!

А ведь спрашивали там и про отношение к украинскому конфликту, возможному участию в нем Беларуси и даже доверии другим лидерам. Не запостили ни одного ответа. Настолько это оказалось невыгодным!

Подробнее об исследовании американского Института Гэллапа, кто заказал и с какой задачей - Анастасия Бенедисюк.

По Белгос-ТВ врут, и вообще, что ни спикер и интервьюируемый - постанова! Объяснять каждому, что это не так, смысла не вижу. Хотя, признаюсь, было и меня пытались переубедить.

Простой пример, в период коронапаники оппомедиа жаждали подлить масла в огонь. И вот это фото (где министр Пиневич прививается, на личном примере показывая, что дело нужное) выдать за какое-то старое… Мол, посмотрите, деревья желтые, не соответствуют погоде. И вообще там не вакцина против COVID-19, а чуть ли не вода. Но я работала в тот день, снимала. И я, и работники больницы знали, ну вот такое дерево: и весной, и летом, и осенью, и зимой. А Пиневич потом еще не раз делал заслон от заразы.

Цель фейкового вброса (для тех, кто привык не доверять, оголтело) понятна. Это ж звучит: в стране травят, а сами чиновники ни-ни…

Кто-то заработал за статью с громким названием, а кто-то, предоставив ее и еще таких, претендовал на гранты. "Идем в нужном направлении, веры властям нет. И белорусы это начали понимать"…

Но белорусы начали понимать обратное. Беларусь выбрала свой путь и не прогадала. И там ведь, на Западе, со временем оценили наш путь. И не состоятельность тех, кто заверял, что "все схвачено".

Это я к чему с таким долгим вступлением? Исследование, которое оказалось в нашем распоряжении (есть свои международные каналы), само по себе доказывает: веры в белорусскую оппозицию нет уже даже у тех, кто ее создавал. Или как еще объяснить "заказ" Международного республиканского института. Он базируется в США. В тесном контакте с Госдепартаментом, Агентством США по международному развитию и некоторыми фондами, которые занимаются финансированием (внимание!) проамериканских сил в мире.

И вот эта структура, Международный республиканский институт, заказал у другого американского института социсследование. Опрос проводил Институт Гэллапа. Погуглите, структура всемирно известная и авторитетная. В фокусе опроса - жители Беларуси. Сразу скажу, чтобы сделать выводы, в сентябре они обзвонили полторы тысячи человек. Наших граждан.

Но социологическое исследование закрытое. И, судя по результатам, их вряд ли выгодно публиковать заказчику.

Данные, которые вы сейчас услышите, получены "врагами" - теми, кто обычно все цифры занижает.

Итак, действующие лидеры пятой колонны поддержкой населения не пользуются. В ответе на вопрос "Кому из представителей оппозиции вы доверяете больше всего?", на Тихановскую указали 1 % проголосовавших, на Латушко и Бабарико - менее 1 %. Половина опрошенных не доверяют ни одному представителю оппозиции.

На вопрос "Знаете ли вы о конференции "Новая Беларусь", состоявшейся в Вильнюсе в августе этого года, подавляющее большинство ответили "нет". Также большинство не слышало и о создании неких "кабинетов".

Собственно, чего и следовало ожидать. Для пущей убедительности - без предоплат и заказа - так, подтверждения ради… Те же вопросы я задала сегодня на улицах Минска. Не благодарите (опрос в видео).





Также американские исследователи из Института Гэллапа выяснили более 70 % опрошенных поддерживают направление развития Беларуси и склонны поручить дальнейшее управление страной действующей власти. Согласно данным, значение этого показателя неуклонно растет с октября 2021 года. При этом численность респондентов, не одобряющих государственный курс, составила менее 15 %.

На вопрос: "Кому бы вы доверили дальнейшее управление страной?" более 70 % респондентов дали ответ - "нынешнему руководству" (опрос в видео).





Ооох, как негодовали все эти оппозиционеры! Это ж не опрос от Насти Бенедисюк с Бел-ТВ. Хотя инфасотка критику в Литве и Польше не восприняли, кричали, чуть связки не порвали. И даже пытались на серьезных щах претензии высказать американским социологам. Ну, смиритесь уже: Президенту доверяют. Других не видят!

Как бы ангажированные заинтересованными западными спецслужбами не выставляли! Я напомню, это исследование закрытое! В руки журналистов попасть не должно было. (Исключительно для внутренней кухни). Понять, что кухарке, точнее тем, кто дает заказ, изменить в рецептуре мятежа.

Если провести совершенно простой сравнительный анализ и совсем нехитрые подсчеты, даже по данным западных политтехнологов выходит, что в 60 раз больше белорусский народ поддерживает Лукашенко, чем фактически вместе взятых троих уже упомянутых выше.

И мне кажется, мы пришли к тому, что перестали думать… вот у соседа лучше. И муж соседский богаче и краше.

В ответе на вопрос "Кому из международных лидеров вы доверяете больше всего?" большинство респондентов не смогли определиться с ответом. В ответах оставшейся части опрошенных лидируют Владимир Путин и Си Цзиньпин (30 % и 10 % соответственно). А вот просто антирейтинг какой-то у Зеленского, Шольца, Дуды и Макрона - у них по 1 % и менее (опрос в видео).





Интересовало американцев еще отношение белорусов к украинскому кризису. Тут поддержка российской стороны. А вот вина за развязывание конфликта возлагается опрошенными на страны Запада и Украину.

При этом ну не приемлют белорусы войны.

Я уже говорила про поиск рецептуры. И даже если главная кухарка негодует сменой ингредиентов, ну кто будет спрашивать… Почитав это американское исследование, можно понять - ищут новые возможности. Интересовались отношением к фондами и фондикам, подразумевая, наверняка, а в какие б вступили? Предлагались зоозащита, соседские инициативы (!) праздники, уборка и благоустройство дворов, спорт, клубы по интересам, волонтерство в церковных организациях… Хочется добавить, белорусы, будьте бдительны! Ну, а Международный республиканский институт, смотрите белорусские новости, и не придется тратить деньги на пустословов. Не работает. Забыли, как страшный сон. А еще - передаем привет Америке.