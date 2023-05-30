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Закулисье Дома радио: как прошла интерактивная экскурсия для столичных медиков и их детей

Почувствовать адреналин прямого эфира, попробовать себя в роли ведущего, а еще совершить путешествие во времени благодаря фонотеке. Интерактивную экскурсию по Дому радио провели для столичных медиков и их детей.

Так, представители 1-й городской клинической больницы музицировали под Симфонический оркестр Белтелерадиокампании и даже выбрали фаворитов среди финалистов Республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусі". Оценили технические возможности студии звукозаписи, а в ретро-фондах услышали легендарные голоса: космонавта Юрия Гагарина и поэта Янки Купалы, также в "библиотеке звуков" хранятся воспоминания водителя первого троллейбуса и строителей минского метро. Свое послание на радиоволнах оставили и гости: на Красной, 4 - для них провели мастер-классы по основам журналистики и технике речи.

Первый Национальный канал и "Культура", а еще "Століца", "Беларусь", "Радиус FM". В составе медиахолдинга Белтелерадиокомпании - пять радиоканалов и станций. Вещание круглосуточное, а со слушателями общаются на девяти языках.

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