3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Закулисье Дома радио: как прошла интерактивная экскурсия для столичных медиков и их детей
Почувствовать адреналин прямого эфира, попробовать себя в роли ведущего, а еще совершить путешествие во времени благодаря фонотеке. Интерактивную экскурсию по Дому радио провели для столичных медиков и их детей.
Так, представители 1-й городской клинической больницы музицировали под Симфонический оркестр Белтелерадиокампании и даже выбрали фаворитов среди финалистов Республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусі". Оценили технические возможности студии звукозаписи, а в ретро-фондах услышали легендарные голоса: космонавта Юрия Гагарина и поэта Янки Купалы, также в "библиотеке звуков" хранятся воспоминания водителя первого троллейбуса и строителей минского метро. Свое послание на радиоволнах оставили и гости: на Красной, 4 - для них провели мастер-классы по основам журналистики и технике речи.
Первый Национальный канал и "Культура", а еще "Століца", "Беларусь", "Радиус FM". В составе медиахолдинга Белтелерадиокомпании - пять радиоканалов и станций. Вещание круглосуточное, а со слушателями общаются на девяти языках.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей