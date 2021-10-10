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Закулисье талант-шоу "Х-Factor в Беларуси" сегодня в "Главном эфире"
Три часа на одном дыхании - Х-Factor ворвался в эфир "Беларусь 1". Накануне состоялась премьера первого эпизода шоу с мировым именем.
Премьера талант-шоу "Х-Factor в Беларуси" состоялась
Не просто громко, но и зашкаливающе эмоционально. Сотрудники метрополитена, ЖКХ, заводчане, студенты и поющие массажисты. Первая двадцатка участников никого не оставила равнодушным. А вот заветные три "да" услышали, увы, не все. По правилам проекта, чтобы двинуться дальше, в следующий этап, участник должен получить как минимум три одобрительных отзыва. Убедить жюри смогли лишь единицы. Тем не менее команды наставников - Ольги Бузовой, Сереги, Руслана Алехно и Сергея Соседова - продолжают формироваться. Проект охватит все возрастные категории. Кроме того, проявят себя не только сольники, но и дуэты, трио, коллективы.
Ольге Бузовой сделали предложение на талант-шоу "Х-Factor в Беларуси"
Пытались покорить жюри не только вокальными данными, но и пылкими признаниями. Такого вы точно еще не видели. Прямо на съемочной площадке Ольге Бузовой сделали предложение. Вместо бриллианта - кубик Рубика. Это "Х-Factor в Беларуси". Здесь все по-настоящему.
Впереди у телезрителей еще 10 телекастингов в форме концерта. Затем претенденты, которые выдержали испытания, попадут в тренировочный лагерь. Имя победителя или даже победителей шоу узнаем к Новому году. А вот главный приз организаторы пока держат в секрете. Еще больше подробностей об "Х-Factor в Беларуси" смотрите сегодня вечером в программе "Главный эфир". Все узнаете первыми.
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