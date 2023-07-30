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Закупиться к 1 сентября - в Минске начался сезон школьных базаров

Выбрать стильный образ и собрать рюкзак к 1 сентября - в столице стартовал сезон школьных базаров.

Организована как постоянная, так и торговля выходного дня. В крупных универмагах и торговых центрах столицы открыты так называемые уголки первоклассника. Представлен широкий ассортимент продукции.

С нового учебного года в школах Беларуси введен второй обязательный школьный элемент. Это может быть жилет или рубашка. Продавцы помогут подобрать комплект. В этом году производители школьных товаров обновили свой ассортимент на 70 %.

Отдельные зоны отведены под канцтовары. Широкий выбор рюкзаков различных размеров и дизайна. Все необходимое для учебного года можно будет купить и на большой школьной ярмарке. Она развернется у Дворца спорта в середине августа.

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