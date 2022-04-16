ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Залог успеха СПК "Прогресс-Вертелишки" - благополучие каждого работника


Иван Головенко, главный агроном СПК "Прогресс-Вертелишки":
400 гектаров мы планируем на зерно для нашей бройлерной фабрики. Потом 998 это на минералке на силос. И 630 гектаров на торфяно-болотных почвах на силос. Параллельно с севом сейчас идет обработка озимых культур и подкормка КАСом.Иван Головенко

Такой щепетильный подход в растениеводстве себя оправдывает. Урожайность зерновых в хозяйстве доходит до 100 центнеров с гектара, надои молока одни из самых высоких в стране, а привесы по килограмму в день. Высококачественные корма - главный залог успеха. Их, кстати, готовят на местном комбикормовом заводе.

Аркадий Пицко, начальник комбикормового цеха СПК "Прогресс-Вертелишки":
В среднем в сутки изготавливаем около 50 тонн, в месяц 1000 - 1200 тонн комбикорма. Согласно рационам, мы изготавливаем 5 рецептов: 2 для дойного и 3 для молодняка КРС. Откорм, воспроизводство и телята.Посевная кампания в СПК "Прогресс-Вертелишки"

Еще одно стратегическое направление - садоводство. На 140 гектарах за сезон выращивают три тысячи тонн яблок. Есть собственное фруктохранилище. А еще клубника, малина и голубика - такой ассортимент пользуется спросом не только в Беларуси, большую часть урожая отгружают на экспорт. Не отказываются в саду и от экспериментов. На 10 сотках посадили виноградную лозу. Несмотря на белорусский климат, получают неплохой урожай. За сезон собирают до 1000 килограмм сладкой ягоды.

Производить продукцию с максимальной добавленной стоимостью - именно такую задачу поставили перед собой аграрии. Местному хлебобулочному цеху уже почти 30 лет. Но и сегодня за свежей выпечкой и кондитеркой даже в Гродно очереди выстраиваются. Объемы производства впечатляют - в сутки выдают полторы тонны хлеба.Плюс рабочие места, трудятся здесь больше 20 человек.

Рост производства в Вертелишках тесно связывают с развитием социальной инфраструктуры. В благоустройство агрогородка за два десятка лет вложили около 15 миллионов долларов.

Василий Ревяко, председатель СПК "Прогресс-Вертелишки":
Нет человека, нет его производного. Поэтому мы не отделяем социальную сферу от производственной. За последнее время мы очень серьезно подняли обслуживание медицинское нашего населения. У нас прекрасная поликлиника на 50 посещений в смену. Добротная школа. Такое отношение способствовало создать достаточно профессионального коллектива хозяйства.Василий Ревяко

В СПК социальная сфера сейчас в приоритете. Значительную часть бюджета направят на строительство жилья и благоустройство населенных пунктов хозяйства.
Рост производства идет в тесной связке с социальной инфраструктурой. На это делают упор и в СПК "Прогресс-Вертелишки". Свои достижения в производстве хозяйство основывает в первую очередь на благополучии каждого конкретного работника.

Подробнее Юрий Карнелович В свои 65 лет механизатор Василий Малевич по-прежнему в строю. Опытному специалисту доверили самый ответственный участок. В хозяйстве приступили к посеву кукурузы на зерно. Первые поля обычно дают самый высокий урожай, а потому положить семена в почву необходимо соблюдая все агрономические технологии.

Посевная кампания в СПК "Прогресс-Вертелишки" идет активными темпами.

Ранние яровые культуры уже в полях, посеяли и сахарную свеклу. Сейчас приступили к главной кормовой культуре – кукурузе. Поголовье в хозяйстве одно из самых больших в районе и требует значительных запасов питательного корма.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все