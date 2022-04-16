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Залог успеха СПК "Прогресс-Вертелишки" - благополучие каждого работника
Иван Головенко, главный агроном СПК "Прогресс-Вертелишки":
400 гектаров мы планируем на зерно для нашей бройлерной фабрики. Потом 998 это на минералке на силос. И 630 гектаров на торфяно-болотных почвах на силос. Параллельно с севом сейчас идет обработка озимых культур и подкормка КАСом.
Такой щепетильный подход в растениеводстве себя оправдывает. Урожайность зерновых в хозяйстве доходит до 100 центнеров с гектара, надои молока одни из самых высоких в стране, а привесы по килограмму в день. Высококачественные корма - главный залог успеха. Их, кстати, готовят на местном комбикормовом заводе.
Аркадий Пицко, начальник комбикормового цеха СПК "Прогресс-Вертелишки":
В среднем в сутки изготавливаем около 50 тонн, в месяц 1000 - 1200 тонн комбикорма. Согласно рационам, мы изготавливаем 5 рецептов: 2 для дойного и 3 для молодняка КРС. Откорм, воспроизводство и телята.
Еще одно стратегическое направление - садоводство. На 140 гектарах за сезон выращивают три тысячи тонн яблок. Есть собственное фруктохранилище. А еще клубника, малина и голубика - такой ассортимент пользуется спросом не только в Беларуси, большую часть урожая отгружают на экспорт. Не отказываются в саду и от экспериментов. На 10 сотках посадили виноградную лозу. Несмотря на белорусский климат, получают неплохой урожай. За сезон собирают до 1000 килограмм сладкой ягоды.
Производить продукцию с максимальной добавленной стоимостью - именно такую задачу поставили перед собой аграрии. Местному хлебобулочному цеху уже почти 30 лет. Но и сегодня за свежей выпечкой и кондитеркой даже в Гродно очереди выстраиваются. Объемы производства впечатляют - в сутки выдают полторы тонны хлеба.Плюс рабочие места, трудятся здесь больше 20 человек.
Рост производства в Вертелишках тесно связывают с развитием социальной инфраструктуры. В благоустройство агрогородка за два десятка лет вложили около 15 миллионов долларов.
Василий Ревяко, председатель СПК "Прогресс-Вертелишки":
Нет человека, нет его производного. Поэтому мы не отделяем социальную сферу от производственной. За последнее время мы очень серьезно подняли обслуживание медицинское нашего населения. У нас прекрасная поликлиника на 50 посещений в смену. Добротная школа. Такое отношение способствовало создать достаточно профессионального коллектива хозяйства.
В СПК социальная сфера сейчас в приоритете. Значительную часть бюджета направят на строительство жилья и благоустройство населенных пунктов хозяйства.
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