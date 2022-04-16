Залог успеха СПК "Прогресс-Вертелишки" - благополучие каждого работника

400 гектаров мы планируем на зерно для нашей бройлерной фабрики. Потом 998 это на минералке на силос. И 630 гектаров на торфяно-болотных почвах на силос. Параллельно с севом сейчас идет обработка озимых культур и подкормка КАСом.

В среднем в сутки изготавливаем около 50 тонн, в месяц 1000 - 1200 тонн комбикорма. Согласно рационам, мы изготавливаем 5 рецептов: 2 для дойного и 3 для молодняка КРС. Откорм, воспроизводство и телята.

Рост производства в Вертелишках тесно связывают с развитием социальной инфраструктуры. В благоустройство агрогородка за два десятка лет вложили около 15 миллионов долларов.

Нет человека, нет его производного. Поэтому мы не отделяем социальную сферу от производственной. За последнее время мы очень серьезно подняли обслуживание медицинское нашего населения. У нас прекрасная поликлиника на 50 посещений в смену. Добротная школа. Такое отношение способствовало создать достаточно профессионального коллектива хозяйства.

Такой щепетильный подход в растениеводстве себя оправдывает. Урожайность зерновых в хозяйстве доходит до 100 центнеров с гектара, надои молока одни из самых высоких в стране, а привесы по килограмму в день. Высококачественные корма - главный залог успеха. Их, кстати, готовят на местном комбикормовом заводе.Еще одно стратегическое направление - садоводство. На 140 гектарах за сезон выращивают три тысячи тонн яблок. Есть собственное фруктохранилище. А еще клубника, малина и голубика - такой ассортимент пользуется спросом не только в Беларуси, большую часть урожая отгружают на экспорт. Не отказываются в саду и от экспериментов. На 10 сотках посадили виноградную лозу. Несмотря на белорусский климат, получают неплохой урожай. За сезон собирают до 1000 килограмм сладкой ягоды.Производить продукцию с максимальной добавленной стоимостью - именно такую задачу поставили перед собой аграрии. Местному хлебобулочному цеху уже почти 30 лет. Но и сегодня за свежей выпечкой и кондитеркой даже в Гродно очереди выстраиваются. Объемы производства впечатляют - в сутки выдают полторы тонны хлеба.Плюс рабочие места, трудятся здесь больше 20 человек.В СПК социальная сфера сейчас в приоритете. Значительную часть бюджета направят на строительство жилья и благоустройство населенных пунктов хозяйства.