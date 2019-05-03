Залоговые авто. Белорусские водители стали получать повестки в российские суды

Белорусские водители стали получать повестки в российские суды, у других машины изымают до выяснения обстоятельств. Все больше авто с обременением российские банки объявляют в розыск. Машины, как предмет преступления, пытаются найти и российские правоохранители. Сейчас на территории страны-соседки идут судебные разбирательства по таким фактам. Белорусские граждане, которые купили такую машину, спустя несколько лет попали в щекотливую ситуацию.Владимир Королев продолжает следить за ситуацией с залоговыми авто.



3 года назад, покупая KIA Venga, Андрей и представить не мог, что почти новый автомобиль может принести столько проблем. Машина была на белорусских номерах, но о том, что первый владелец приобрел ее в залог у российского банка, продавец или не знал, или предпочел умолчать. А когда Андрей решил продать машину, началась вереница проблем. Сколько таких авто ездит по дорогам нашей страны, неизвестно. И если несколько лет назад машины в залоге ничем не грозили для белорусского водителя, то сегодня тучи сгущаются. Их начинают объявлять в розыск и пытаться взыскать через суд.



Среди тех, кто оказался в суде, причем как белорусском, так и российском, - владельцы залоговых машин Русфинанс Банка. Пока было несколько исков, и белорусские водители смогли отстоять приобретенные авто. При этом некоторые сотрудники этого финансового учреждения оформляли фиктивные залоги на машины. Позже часть таких авто были проданы в Беларуси. Теперь банк сам выступает пострадавшей стороной и пытается вернуть свои деньги. Так кто останется пострадавшим в этой ситуации? Пока однозначного ответа нет.



По каждому фиктивному договору возбуждается уголовное дело. Следователям приходится искать средство совершение преступления - то есть автомобиль, как вещественное доказательство. Запросы приходят и в Беларусь. Если такой автомобиль будет найден, органы следствия наложат арест, как это было в случае с машиной Андрея.Водители, которые купили несколько лет назад залоговые авто, по-прежнему ездят на свой страх и риск. Юристы не рекомендуют выезжать на этих машинах за рубеж. Во избежание судебных разбирательств или конфискации авто. А вот придет ли повестка в суд - покажет лишь время. На это у банков есть 10 лет.



