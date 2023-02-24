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Заложники ситуации - 500 фур стоят на белорусско-польской границе
Сейчас 500 грузовиков стоит в очереди на белорусско-польской границе. Пробка растянулась на 14 км. И это только на стороне Беларуси. По словам въезжающих водителей, в Польше перед границей очередь еще длиннее. Напомним, в понедельник соседняя страна приняла еще одно недружественное решение. Машинам не на европейских номерах запретили пересекать последний открытый погранпереход "Кукурыки" (с белорусской стороны "Козловичи") для грузового транспорта. Еще в худшей ситуации сейчас находятся молдавские и казахстанские водители. Те, кто не успел проехать через белорусско-польскую границу до запрета, оказались заперты в чужой стране вместе со своим грузом. Ведь чтобы добираться через Литву, у них нет разрешения.
"Они не успели до 19:00 21 февраля въехать на территорию Польши и все - их на въезде пограничники разворачивали обратно. Люди стали заложниками ситуации. И теперь куда ехать?", - возмущается водитель.
"Я стоял 42 км шесть дней. Условия ужасные для людей, которые находятся 24 часа в машине. Наша фирма ездила через "Бобровники", и там было гораздо лучше, потому что с нашей стороны есть пункты ожидания", - отметил дальнобойщик.
По заявлению польской стороны, данная мера направлена в отношении белорусских перевозчиков, однако в апреле прошлого года Польша уже вводила ограничения в отношении белорусских транспортных средств, и нынешняя мера больше коснулась перевозчиков, которые зарегистрированы в Казахстане, Армении, Молдове и иных странах. Теперь у этих перевозчиков возникла необходимость прокладывать маршруты через Прибалтику и менять логистику.
Белорусская таможня сейчас принимает все меры, чтобы оформлять транспорт максимально быстро. Но длина очереди зависит и от работы польской таможенной службы, которая не всегда работает ритмично.
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