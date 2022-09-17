Залпы орудий, тематические зоны, праздничный концерт - на "Линии Сталина" отметили День народного единства

Мы проводим около двадцати реконструкций в год. В основном в праздники: в День защитников Отечества, День Победы, 3 Июля, в День артиллеристов. И очень много других праздников, когда проводятся реконструкции. За этот год девятнадцатая реконструкция. По процессам это очень сложное действие, очень много здесь рисков, но мы пытаемся за счет правильного планирования сценария, логистики, людей, пиротехники, техники, иногда авиации разрулить все эти риски и показать достойную картинку боев того времени.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линии Сталина"