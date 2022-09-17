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Залпы орудий, тематические зоны, праздничный концерт - на "Линии Сталина" отметили День народного единства
Еще одна страница белорусской истории теперь станет постоянной постановкой на "Линии Сталина". Залпы орудий, тематические зоны и праздничный концерт - так в историко-культурном комплексе 17 сентября отметили День народного единства.
Этот праздник здесь отмечают впервые. Реконструкторы подготовили новый эпизод: как польские войска в 1939-м покидали наши земли, при этом порой давая отпор советским войскам. В нынешней постановке задействована техника тех времен, а с реквизитом помогал Минский горисполком.
Мы проводим около двадцати реконструкций в год. В основном в праздники: в День защитников Отечества, День Победы, 3 Июля, в День артиллеристов. И очень много других праздников, когда проводятся реконструкции. За этот год девятнадцатая реконструкция. По процессам это очень сложное действие, очень много здесь рисков, но мы пытаемся за счет правильного планирования сценария, логистики, людей, пиротехники, техники, иногда авиации разрулить все эти риски и показать достойную картинку боев того времени.
Также для гостей и участников праздника на "Линии Сталина" развернулись тематические площадки. Свои стенды представили общественные организации.
Фото: vk.com/stalin_line
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