"Заманить в Беларусь, а потом закрыть в тюрьме?" - заместитель генпрокурора прокомментировал раскрученные страхи беглых

Комментируя разговоры и сомнения, якобы этос целью"заманить в Беларусь, а потом закрыть в тюрьме", заместитель генерального прокурора сказал, что это не соответствует действительности и заверил:"Если комиссия приняла решение о возможности прекращения уголовного преследования, о возможности проявления снисхождения к человеку, который готов вернуться в Республику Беларусь, то так оно и произойдет. Поэтому не нужно поддаваться провокациям, - призвал он. -Не нужно верить всякого рода штабам, которые будут, конечно, рекламировать свою информацию о том, что, вернувшись сюда, какой-то карательный механизм тут же будет запущен в отношении вас. Указ действительно направлен на то, чтобы помочь раскаявшимся гражданам вернуться в Республику Беларусь и встроиться в нормальную жизнь".