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"Заманить в Беларусь, а потом закрыть в тюрьме?" - заместитель генпрокурора прокомментировал раскрученные страхи беглых

"Заманить в Беларусь, а потом закрыть в тюрьме?" - заместитель генпрокурора прокомментировал раскрученные страхи беглых

Белорусы, которые бежали за границу, все активнее "зондируют" почву, как вернуться на Родину. Хотя есть и страх, и недоверие.О работе комиссии, которая рассматривает обращения таких граждан, в эксклюзивном интервью программе "Панорама" рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук

Комментируя разговоры и сомнения, якобы этос целью"заманить в Беларусь, а потом закрыть в тюрьме", заместитель генерального прокурора сказал, что это не соответствует действительности и заверил:"Если комиссия приняла решение о возможности прекращения уголовного преследования, о возможности проявления снисхождения к человеку, который готов вернуться в Республику Беларусь, то так оно и произойдет. Поэтому не нужно поддаваться провокациям, - призвал он. -Не нужно верить всякого рода штабам, которые будут, конечно, рекламировать свою информацию о том, что, вернувшись сюда, какой-то карательный механизм тут же будет запущен в отношении вас. Указ действительно направлен на то, чтобы помочь раскаявшимся гражданам вернуться в Республику Беларусь и встроиться в нормальную жизнь".

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