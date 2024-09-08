Замашки имперские, а император липовый. Руководителей международной секты заключили под стражу в Беларуси

Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников экстремистского формирования "Русская православная церковь - Царская империя". Адепты секты "проповедуют" создание независимого государства "Триединая Русь".

Сектантов убеждают отказаться от документов, социальных выплат и даже медицины, разорвать все связи с окружающим миром, в том числе с родственниками. Одно из условий для новых участников - пожертвования. Сколько белорусов завербовали, смотрите в сюжете Анастасии Бенедисюк.

Надпись "Дом продан!" и, кажется, здесь действительно собирались жить. По крайней мере, об этом свидетельствуют стеклопакеты, которые успели установить. До 2028 года так точно именно здесь собирались встретить конец света. Деревня Кайки, Витебская область. Буквально пару километров и уже Россия. Как показала история этого дела, расположение имело значение при выборе места.

В подобные ветхие дома (порой без минимальных условий) люди переезжали из хороших, комфортных своих квадратов. Квартиры продавали, деньги отдавали царю. А еще патриарху и пророку. Это все в одном лице. Он же Зосима Власов. Родом из Казахстана.

В ходе расследования уголовного дела было доброшено более 45 свидетелей, проведено религиозное, лингвистическое и психиатрическое экспертизы. Изъята и осмотрена многочисленная псевдорелигиозная литература и символика. В настоящее время продолжается следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств преступления. Данила Бондарь, следователь Следственного управления СК России по Ульяновской области

Человек с такой биографией - явный маргинал и организовал секту "Русская православная церковь - Царская империя". В 2023 году он "венчал себя на царство" и "создал" новое государство на территории России - "Триединую Русь". В том же 2023-м решил расшить территорию владения. Так свои люди у него появились и в Беларуси. Власов продвигал идею насильственной смены власти. Бить в колокола изначально начали в Гродненской области.

У меня было несколько встреч с представителями этого движения. Известная монахиня Евдокия, ну и священник. Собственно, разговор весь велся к осуждению церкви, Президента и действий страны, и нашей, и России. Ну и было понятно, что этот человек не священник. Это все самосвятые, никакого отношения к церкви эти люди не имеют. Протоиерей Александр Хомбак, кандидат богословия

Несколько встреч, потом телефонные разговоры и, наконец, угрозы отцу Александру.

"Изъяты одеяния священника, псевдосвященников, которые использовались при проведении обрядов. То есть они полностью копировали православную церковь", - рассказал следователь по особо важным делам СК Беларуси Андрей Кваша.

Да, рясы были и совсем дорогие. Одна из задержанных в СИЗО уехала в одежде производства "Шанель". Обнаружены и распечатки, что такое в Беларуси экстремизм, что такое терроризм, к разговору об осознанности действий. Казна "Царской империи" пополнялась за счет новых адептов, которые сдавали все сбережения верхушке секты - наличные, драгоценности, дорогие вещи. Участников организации привлекали к работам, доход от которых также шел "наверх". При этом вспомните, в каких условиях жили сами люди, из еды - сухари да крупа и все, что вырастет в огороде. Чтобы вступить в ряды зосимовцев надо было принести клятву "верности до последней капли крови императору".

Руководители секты призывают лиц, желающих вступить в их объединение, присягнуть на верность, как они называют, императору, державному правителю Зосиме, записать это на видео. Кроме того, записать на видео процесс уничтожения документов, удостоверяющих личность. И только тогда их принимают в секту, и они могут считать себя полноценными адептами. Кроме того, идеология секты предусматривает отказ от всех институтов государства, в том числе отказ от обращения в учреждения здравоохранения, то есть отказ от получения квалифицированной медицинской помощи, что ставит под угрозу не только жизнь и здоровье взрослых адептов, которые самостоятельно избрали этот путь, но и их детей. Андрей Кваша, следователь по особо важным делам СК Беларуси

Присягу ряженому патриарху-царю и пророку принесли свыше 700 человек. В основном украинцы и русские. Белорусов полсотни. Хотя слушателей в интернете и потенциальных жертв куда больше. В основном это женщины, 50 лет и старше, без высшего образования либо с высшим техническим, с апокалиптичным настроением - "в жизни все плохо" - и это в основном на фоне личных проблем. Как проходила вербовка? Людям объясняли, что дети - это хорошо, но пора задуматься и о спасении души.

Секта работала примитивно и грубо. Сектантская составляющая доказана. Основная масса материалов доступна в интернете. Именно по ним делалась экспертиза. В Беларуси есть центр, который занимается изучением и подобными заключениями. Но центр не публичный. Работая с такими организациями, важно оставаться "терра инкогнито". Пока.

Что интересно, там не исключают использование "РПЦ - Царская империя" иностранными спецслужбами. Есть закрытые отчеты американской военной разведки, что, например, с помощью сект дестабилизируется ситуация в стране. Важно найти структуру, которая находится в оппозиции (в религиозной тоже) к государству.

Как оказалось, в этом движении уши растут из Украины. И, я так могу предположить, имея какой-то опыт общения с всевозможными сектантскими движениями нашей Гродненской епархии на протяжении уже большого количества лет, что цели и задачи были таковы, чтобы как-то расшатать ситуацию на наших приграничных территориях. Ну, конечно, те люди, которые давали методички Зосиме и Силуану, который был ответственный за Гродненскую область, не учли, что здесь у нас люди достаточно религиозные. Протоиерей Александр Хомбак, кандидат богословия