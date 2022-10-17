Замдиректора фирмы в Барановичах заключили под стражу за необоснованный рост цен

Прокуратура в Барановичах санкционировала заключение под стражу фигуранта по уголовному делу о необоснованном росте цен, сообщает БелТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Такая мера пресечения применена в отношении заместителя директора одной из коммерческих организаций с учетом обстоятельств дела и информации о личности подозреваемого. Ему инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями.

Как установлено в ходе предварительного расследования, 7 октября в одном из торговых объектов замруководителя организации допустил необоснованное увеличение цены на 13 % на один из продовольственных товаров. При этом, как пояснил сам фигурант, о требованиях Директивы от 6 октября о недопустимости роста цен он знал.