Заменять пластиковые стаканчики на бумажные небезопасно. Какая альтернатива?

По словам специалиста, это не самый экологичный подход. "Даже если простому обывателю задать вопрос о том, может ли картон или бумага сохранять тепло, он будет понимать, что нет. И для сохранения температуры напитка бумажные стаканы покрывают пластиковой пленкой. Дело в том, что некоторые пластиковые стаканы даже могут использоваться несколько раз, либо отправляться на переработку. А бумажные - нет, они априори сразу становятся отходами", - пояснилаАнастасия Лукутина.