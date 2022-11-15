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Заменять пластиковые стаканчики на бумажные небезопасно. Какая альтернатива?
Сегодня современные кофейничасто предлагают кофе или чай в бумажных стаканах. Однако это, как рассказала эколог Анастасия Лукутина, небезопасно, пишетsb.by.
По словам специалиста, это не самый экологичный подход. "Даже если простому обывателю задать вопрос о том, может ли картон или бумага сохранять тепло, он будет понимать, что нет. И для сохранения температуры напитка бумажные стаканы покрывают пластиковой пленкой. Дело в том, что некоторые пластиковые стаканы даже могут использоваться несколько раз, либо отправляться на переработку. А бумажные - нет, они априори сразу становятся отходами", - пояснилаАнастасия Лукутина.
Говоря про более полезную альтернативу пластиковым и бумажным стаканам, Анастасия Лукуткинапорекомендовала приходить в кофе со своей термокружкой. Это идеальный вариант.
Фото: pixabay.com
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