Заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич провел прием граждан в Пружанах

Строительство велодорожек, жилья и частных приютов для бездомных животных - эти и другие вопросы сегодня прозвучали во время личного приема граждан. Жители Пружан смогли напрямую обратиться к заместителю Главы Администрации Президента. Всего на личный прием к Андрею Кунцевичу записались более 20 человек. Большинство проблем характерно для многих регионов страны. Так, на первом месте оказались вопросы ЖКХ и благоустройства. Как показали социологические исследования, личный прием граждан сегодня - одна из самых востребованных форм общения с представителями власти.



Многие вопросы удалось разъяснить на месте. А по некоторым назначили дополнительные разбирательства. Все, кто пришел на прием, также получат ответ в письменной форме.



