3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич провел прием граждан в Пружанах
Строительство велодорожек, жилья и частных приютов для бездомных животных - эти и другие вопросы сегодня прозвучали во время личного приема граждан. Жители Пружан смогли напрямую обратиться к заместителю Главы Администрации Президента. Всего на личный прием к Андрею Кунцевичу записались более 20 человек. Большинство проблем характерно для многих регионов страны. Так, на первом месте оказались вопросы ЖКХ и благоустройства. Как показали социологические исследования, личный прием граждан сегодня - одна из самых востребованных форм общения с представителями власти.
Многие вопросы удалось разъяснить на месте. А по некоторым назначили дополнительные разбирательства. Все, кто пришел на прием, также получат ответ в письменной форме.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов