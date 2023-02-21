Заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников - гость программы "Скажинемолчи"

Понятную налоговую систему вырабатывает экономический блок правительства. Об этом в проекте "Скажинемолчи" рассказал заместитель министра Игорь Скринников. Как пример - новый налог на профессиональный доход. Оплатить его можно дистанционно, и система сама подсчитает, сколько средств пойдет в фонд соцзащиты. А предпринимателям надо определить за первый квартал, по какой системе они будут работать дальше - платить подоходный налог или единый.