Заместитель начальника цеха сборки ОАО "БелАЗ" Денис Бовдилов - в новой серии проекта "Один день"

Каждый день на предприятии для меня - это творческий поиск, поиск новых идей для производства: что улучшить, как подойти к процессу сборки с другой точки зрения, прокрутить в голове - может что-то надо поменять, внедрить какое-то новое технологическое оборудование, проанализировать, как такие операции происходят на других предприятиях, какое оборудование для этого производится. Ты не остаешься на прежнем уровне, ты стремишься с каждым разом подняться на новую ступеньку для себя.

Денис Бовдилов, замначальника цеха ОАО "БелАЗ"