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Заместитель начальника цеха сборки ОАО "БелАЗ" Денис Бовдилов - в новой серии проекта "Один день"
Предприятие с мировым именем, его продукция - визитная карточка нашей страны. За семь десятилетий тысячи карьерных самосвалов и техники спецназначения для работ в самых различных климатических условиях. География поставок - свыше 80 стран мира. Самая большая линейка карьерной техники по классам грузоподъемности. БелАЗ - в новой серии проекта "Один день" и заместитель начальника цеха сборки Денис Бовдилов. Для него предприятие давно родной дом, в котором он проводит большую часть жизни.
Каждый день на предприятии для меня - это творческий поиск, поиск новых идей для производства: что улучшить, как подойти к процессу сборки с другой точки зрения, прокрутить в голове - может что-то надо поменять, внедрить какое-то новое технологическое оборудование, проанализировать, как такие операции происходят на других предприятиях, какое оборудование для этого производится. Ты не остаешься на прежнем уровне, ты стремишься с каждым разом подняться на новую ступеньку для себя.
Постоянное обновление и совершенствование продукции. Только высококачественное оборудование, соответствующее мировым стандартом. Об уникальности сборочного конвейера, о новинках и разработках смотрите в новом выпуске программы о предприятии "БелАЗ" в нашем эфире сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" на "Беларусь 1" и по субботам.
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