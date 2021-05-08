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Заместители председателей областных, городских и районных исполкомов 8 мая ответят на вопросы граждан

Сегодня по традиции на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.

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