Заместители председателей областных, городских и районных исполкомов продолжают решать проблемные вопросы белорусов

Сегодня по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.



Свои вопросы можно задать, позвонив по телефону. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.