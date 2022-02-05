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Заместители председателей областных, городских и районных исполкомов продолжают решать проблемные вопросы белорусов

Сегодня по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.

Свои вопросы можно задать, позвонив по телефону. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.

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