Заметили опасные сосульки на крыше дома или балконе? Расскажем, куда обращаться

Ледяная опасность таится на крышах минских домов. Из-за перепада температур зимней проблемой снова стали сосульки. Ликвидируют их сотрудники Минского жилищно-коммунального хозяйства. Ежедневно специалисты проводят осмотры жилфонда. В фокусе внимания снежные шапки и ледяные наросты, а также дома со скатными, плоскими крышами и внешними водостоками. Жителей предупреждают, чтобы они осторожно выходили из подъездов и следили за работой спецтехники.