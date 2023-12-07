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Заметили опасные сосульки на крыше дома или балконе? Расскажем, куда обращаться

Ледяная опасность таится на крышах минских домов. Из-за перепада температур зимней проблемой снова стали сосульки. Ликвидируют их сотрудники Минского жилищно-коммунального хозяйства. Ежедневно специалисты проводят осмотры жилфонда. В фокусе внимания снежные шапки и ледяные наросты, а также дома со скатными, плоскими крышами и внешними водостоками. Жителей предупреждают, чтобы они осторожно выходили из подъездов и следили за работой спецтехники.

При появлении опасных сосулек на крышах либо балконах минчанам рекомендуют обращаться в службу "115". Операторы отправят на место бригаду специалистов.

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