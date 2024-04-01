Замгендиректора компании "Моготекс" и его родственник задержаны за получение взятки

В конце марта фигурант договорился о получении от руководителя московской фирмы-партнера процента за бесперебойную отгрузку продукции. Свои "услуги" оценил в 2 млн российских рублей. Опасаясь быть задержанным, отправил за деньгами родственника. На дороге в Оршанском районе мужчина получил от бизнесмена из России указанную сумму. Непосредственно после получения взятки были задержаны как член семьи чиновника, так и он сам.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси