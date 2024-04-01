ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Замгендиректора компании "Моготекс" и его родственник задержаны за получение взятки

В МВД сегодня заявили о задержании топ-менеджера одного из крупнейших белорусских предприятий легкой промышленности. Речь идет о 46-летнем заместителе гендиректора компании "Моготекс". Она специализируется на производстве текстильной продукции, офис находится в Могилеве. Фигурант попался на взятке. Оперативники ГУБОП надели наручники на него и его родственника сразу после получения денег.

В конце марта фигурант договорился о получении от руководителя московской фирмы-партнера процента за бесперебойную отгрузку продукции. Свои "услуги" оценил в 2 млн российских рублей. Опасаясь быть задержанным, отправил за деньгами родственника. На дороге в Оршанском районе мужчина получил от бизнесмена из России указанную сумму. Непосредственно после получения взятки были задержаны как член семьи чиновника, так и он сам.
Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси


Изображение

Уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере

Во время обыска в домах задержанных найдено 30 тыс. долларов в эквиваленте, а также 5 дорогих автомобилей. Все это изъято. За получение взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют фигурантов на причастность к другим противоправным фактам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все