Замгенсека ОДКБ: Особенно напряженная обстановка складывается на западных границах

Противодействие терроризму и экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков и вовлечением молодежи в деструктивные движения. В Москве проходит Совещание руководителей спецслужб и контртеррористических подразделений стран СНГ.

Основная тема обсуждения - сложная военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Украине. К сожалению, такое резкое обострение международной обстановки напрямую влияет на безопасность в странах Содружества. Только в 2025 году в СНГ предотвращено более 2,5 тыс. террористических и экстремистских преступлений. Они включают свыше 300 попыток совершения терактов, более 100 преступлений, связанных с финансированием терроризма, и почти 2 тыс. с распространением радикальной идеологии. Сегодня терроризм превратился в орудие многих политических и экономических вопросов некоторых стран.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:

"Особо напряженная обстановка у нас складывается на западных границах. И это связано, вы знаете прекрасно, с чем. Это связано с Прибалтикой, это связано с Украиной, это связано с Польшей, которая окружает. Это связано, в конце концов, с НАТО, которое расширяет свою инфраструктуру, создает дополнительные группировки войск, проводит большое количество учений различных категорий военнослужащих блока НАТО и отдельных государств Европейского союза. Поэтому это все, естественно, мы имеем в виду. Этот вопрос обсуждается на всех уровнях. Естественно, мы получили определенные указания по дальнейшему реагированию на кризис".