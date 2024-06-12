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Замглавы Администрации Президента провела выездной личный прием граждан в Верхнедвинске
Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс провела личный прием граждан и юридических лиц в Верхнедвинске.
Сразу несколько обращений касались электроотопления. Жители хотели бы установить в домах и квартирах электрокотлы для обогрева. В сельской местности и в отдельных населенных пунктах не хватает мощностей, необходимо уточнять, есть ли на месте газовые линии.
Также существует проблема с подтоплением улиц. В райцентре проводили обследование. В зоне риска примерно треть улиц. Нужна капитальная реконструкция ливневки, а это немалые средства. Также Ольга Чуприс рассмотрела вопросы транспортного сообщения между селом и райцентром, предложения по работе государственных ведомств.
Ольга Чуприс ознакомилась с работой предприятия, которое взяло курс на импортозамещение, и из убыточного вышло на лидерские позиции в республике. Недавно ОАО "Инвет" победило в республиканском конкурсе "Лидер промышленности Республики Беларусь", получив диплом за эффективность производства. Около 40 % продукции - это топливные баки для наших тракторов и комбайнов, еще 40 % - домики для телят. Выпускают здесь и вазоны в стиле лофт под цветы, кустарники и небольшие деревья.
Знакомство с предприятием не обошлось без общения с коллективом. Ольга Чуприс подчеркнула, что ОАО "Инвет" - пример для многих производителей.
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