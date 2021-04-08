Замглавы Совета безопасности посетил пункт пропуска "Каменный Лог"

Ситуация на границе с Евросоюзом, а именно очереди в литовском направлении, проблемные вопросы инфраструктуры, готовность таможенной службы работать в нынешних непростых условиях - темы рабочей поездки в пункт пропуска "Каменный Лог" замглавы Совета безопасности. Как политика мешает вести добрососедские отношения, почему от нездорового подхода должны страдать деловые отношения с другими регионами и способы разрешения очередей на границе - разговор Владимира Арчакова с коллективом Гродненской региональной таможни получился откровенным и продуктивным. Репортаж из приграничья Александра Смирнова.



"Каменный Лог" - один из крупнейших в Беларуси пунктов таможенного оформления. Даже по сравнению с прошлым годом трафик грузового транспорта вырос на 15 %, а в текущем уже оформлено 70 тысяч фур. Очереди - в перманентном состоянии, но новостным поводом они становятся, когда хвост колонны чуть не доходит до Ошмян, шутят сами дальнобойщики. Литовское направление в принципе у перевозчиков считается проблемным. К примеру, две недели назад в пунктах пропуска на выезд скопилось порядка двух с половиной тысяч грузовиков. И причин этому несколько, признаются сами водители.



Проблемный вопрос модернизации инфраструктуры назрел уже давно. И все это время наша и западная стороны стараются его решить. Важнейший этап должен был начаться весной этого года, однако, как сегодня во время рабочей поездки отметил Владимир Арчаков, европейская сторона отказалась от финансирования. В итоге реконструкция "Каменного Лога" продолжится своими силами. Планируется в будущем рассмотреть варианты привлечения инвестиций со стороны ЕврАзЭС или КНР. Такое непартнерское отношение к общему делу замглавы Совбеза назвал политизированным решением.



В итоге реконструкция "Каменного Лога" с одной стороны и "Медининкай" с другой с полутора может растянуться до пяти лет. И все это время белорусской таможне придется снова и снова оперативно искать оптимальные и продуктивные решения для удобства перевозчиков. Пока же, по словам заместителя госсекретаря Совбеза, от партнеров слышны только пренебрежительные отговорки, вроде сбоев в системе, нехватки кадров или пандемии коронавируса. Проблему с очередями позволит в определенной степени решить внедрение системы электронной очереди.



В это же время пункт пропуска оборудуют дополнительными современными средствами технического контроля. Вопрос безопасности и противодействия преступности - в ряду важнейших пунктов встречи с сотрудниками Гродненской региональной таможни. В целом работу ГТК в сложной геополитической обстановке Владимир Арчаков на встрече с личным составом сравнил с условиями на передовой.