Замки, рояль и девушка - какие соломенные скульптуры украшают поля Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

Белорусские поля славятся не только богатым урожаем, но и оригинальными скульптурами из соломы. Ежегодно в преддверии "Дожинок" вдоль дорог можно увидеть удивительные композиции, которые привлекают внимание и местных жителей, и гостей Беларуси. Многие не могут проехать мимо, останавливаются, чтобы сфотографироваться на фоне необычных людей, коров, петухов и тракторов.

Масштабы фигур поражают. В высоту они могут достигать 8, иногда и 10 метров, а работа над созданием ведется на протяжении нескольких недель. И все это ради того, чтобы передать традиции и колорит нашей страны.

Соломенное искусство

Динозавры, сказочные герои, замки и даже рояль - социальные сети заполнены фотографиями и видео с белорусских полей. Их авторы - люди, которые не могут проехать мимо необычных соломенных композиций. Одна из инсталляций - ферма, где пасутся 33 коровы - на ее реализацию ушло порядка 2 недель. И все это ради того, чтобы подарить радость гостям и жителям Синеокой.

Дом, мельница и прекрасная белорусская девушка - такая соломенная инсталляция встречает всех, кто проезжает по трассе Р23. В этой композиции отражены весь наш быт и характер, и девушка, которая олицетворяет настоящую белоруску, которая умеет все, за что ни возьмется, и мечтать не боится.

"Ежегодно на протяжении 8 лет, как я уже председатель правкома, мы участвуем в этом прекрасном конкурсе. Когда проводятся эти конкурсы, каждое хозяйство никогда в жизни не рассказывает тайну, что они там придумывают. Естественно, так как в этом году у нас Год белорусской женщины, мы все понимали, что много хозяйств будет выставлять именно женщину, - рассказала Виктория Хадорович, председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Агрофирма "Лучники". - Почему мы выбрали именно молодое лицо женщины? Почему именно блондинка? Почему яркие голубые глаза? Потому что олицетворение хотелось бы именно молодости. Хотелось бы побудить всю молодежь, всех молодых людей, которые приходят на работу, которые становятся взрослыми, что это самый прекрасный возраст для того, чтобы творить. Именно молодость. Именно в молодости мы должны понимать, что самое важное - это семья, уют и дом".

Около двух недель кропотливой работы - и композиция готова. Центральная фигура - белорусочка, ростом 5,5 м, сравнима с двухэтажным домом! Благодаря такому масштабу скульптура не теряется на фоне пейзажа, а яркие детали делают ее заметной даже издалека.

Татьяна Зимич, заведующая центральным складом ОАО "Агрофирма "Лучники":

"Подобрали материал, который подходит для создания именно этой косы. Все это скрутили. Нам помогали наши мальчики. Скрутили, сделали, украсили - и получилась коса. В плане того, чтобы составить саму эту фигуру, ушло двое суток. Чтобы где-то подвинуть, где-то что-то поправить. Земля же тоже неровная. Это все соединялось, сшивалось. То же самое и проволока, и гвозди, и где-то какие-то колышки".

Инициативу граждан поддержал Минский облисполком: уже пятый год подряд он проводит смотр-конкурс на лучшую инсталляцию. Участникам предлагают создавать композиции из соломы, допускается использование других природных материалов и декоративных элементов, высота конструкции - не менее 2,5 м, в основе - рулоны или тюки соломы. При этом каркас и монтаж должны быть максимально надежными, чтобы исключить обрушение.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

"Масштабы и заинтересованность людей наших растут с каждым годом. Если в 2022-м мы начинали с 34 заявок, то в прошлом году было рекордное количество заявок - 86. И поверьте, определять победителя настолько тяжело, хотя и критерии обозначены решением облисполкома, также по решению облисполкома определен денежный фонд. Победителям и победителю предусмотрено награждение в виде диплома 1, 2, 3 степени и денежные призы в размере 70, 60 и 50 базовых величин".

Побороться за победу в конкурсе намерены и жители агрогородка Козловичи. В Год белорусской женщины свою композицию они решили посвятить прекрасной половине человечества. Рядом со скульптурой разместили раскрытую книгу, которая рассказывает о женщинах и девушках агрогородка.

Ольга Мелехова, специалист по идеологической работе ОАО "Козловичи-Агро":

"Изначально мы понимали, что будет женщина. Но потом решили добавить в композицию образы женщин, которые трудятся в нашем хозяйстве. Потому что они тоже делают большой объём работы, и очень сложной работы. Хотелось как-то обозначить их труд. Мы, наверное, подаемся даже не ради того, чтобы выиграть, а чтобы показать себя. Конкурсы же будет просматривать и голосовать вся республика. Хочется, чтобы люди видели, как мы своим трудом украшаем поля".

Завершили масштабную композицию на этой неделе. Для монтажа потребовалась специализированная техника, с помощью которой тюки укладывали ровно и надежно. Кроме того, работала бригада из десяти человек: они изготовили прочные качели и выполнили декоративное оформление.

Светлана Довнар, главный экономист ОАО "Козловичи-Агро":

"Заканчивается уборочная кампания, все готовятся к "Дожинкам", поэтому было решение сделать такую масштабную композицию, чтобы украсить нашу территорию. Высота нашей красавицы где-то около 4 м, ширина - 3 м. Мы специально для нее пошили белый наряд, чтобы она несла светлое, чистое, доброе".

Для изготовления крупных соломенных фигур чаще всего используют солому злаковых культур, которых в нашей стране достаточно: это рожь, пшеница, овес, ячмень и просо. Такой подход позволяет аграриям совмещать приятное с полезным: сначала солома служит арт-объектом и радует глаз, а после окончания сезона отправляется на корм животным.

Наша страна по праву гордится своими аграриями. В 2026 году уже намолочено порядка 9млн т зерна - это не только впечатляющая цифра, но и доказательство огромной трудоспособности, ответственности и преданности своему делу. Однако белорусские хлеборобы проявляют себя не только в ударной работе, но и в творчестве. Из года в год они придумывают что-то новое, чтобы удивить и порадовать людей вокруг. Это настоящий символ того, как труд и творчество идут рука об руку, а любовь к земле выражается не только в высоких урожаях, но и в желании делиться красотой с окружающими.