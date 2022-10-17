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Ярошевич: Экспорт белорусских товаров в Китай увеличился в 2,5 раза

Экспорт в Китай увеличился в 2,5 раза. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич в эксклюзивном интервью программе "Панорама".

По его словам, белорусская экспортная стратегия была направлена на переориентацию, маневр. И он у них получается, считает замминстра. В Китай увеличили продажи продукции в 2,5 раза, в Российскую Федерацию - на 30 %.

И мы видим еще ресурсы. Доля на российском рынке белорусского товара сейчас порядка 8 %, тогда как ранее - год назад - было 5,5 %. Нам еще есть куда стремиться, потому что ранее, еще в лучшие годы продукции, наша на российском рынке составляла 11 %. Поэтому мы опять же видим здесь еще резервные возможности. Экспорт в Российскую Федерацию приблизился к 14 млрд долларов за 8 месяцев, а товарооборот соответственно порядка 27 млрд с Россией у нас сейчас.
Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики

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