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Минэкономики рассказало, какую заработную плату ожидать по итогам года
По результатам года мы ожидаем выход на реальную заработную плату в районе 100 %. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич в эксклюзивном интервью программе "Панорама".
В августе реально располагаемые доходы и реальная заработная плата, что более важно, началивосстанавливаться. В январе-августе номинальная заработная плата составила 113,7 %. По его словам, при одновременной динамике снижения инфляции по результатам года и зарплата не изменится в номинальном выражении, а, скорее всего, она будет расти. По результатам года он ожидает выход на реальную заработную плату в районе 100 %.
Успешная производственная стратегия и экспортная позволяют предприятиям чувствовать себя достаточно неплохо. Рентабельность, по последнимданным, составила в продаже 9 %. Т.е. это очень высокие результаты. Чистая прибыль - более 12 млрд рублей. А это те ресурсы, которые предприятие может направить в оборотку себе, как раз когда нужно немножко больше оборотных средств из удлинившейся логистики, как бы это такая подушка финансовой безопасности. Но также это вопрос инвестиций: чем больше собственных средств у предприятия, они могут позволить себе инвестиционную стратегию, модернизировать свое производство и поддерживать свою конкурентоспособность.
Фото:sozh.info
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