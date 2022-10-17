Минэкономики рассказало, какую заработную плату ожидать по итогам года

В августе реально располагаемые доходы и реальная заработная плата, что более важно, началивосстанавливаться. В январе-августе номинальная заработная плата составила 113,7 %. По его словам, при одновременной динамике снижения инфляции по результатам года и зарплата не изменится в номинальном выражении, а, скорее всего, она будет расти. По результатам года он ожидает выход на реальную заработную плату в районе 100 %.

Успешная производственная стратегия и экспортная позволяют предприятиям чувствовать себя достаточно неплохо. Рентабельность, по последнимданным, составила в продаже 9 %. Т.е. это очень высокие результаты. Чистая прибыль - более 12 млрд рублей. А это те ресурсы, которые предприятие может направить в оборотку себе, как раз когда нужно немножко больше оборотных средств из удлинившейся логистики, как бы это такая подушка финансовой безопасности. Но также это вопрос инвестиций: чем больше собственных средств у предприятия, они могут позволить себе инвестиционную стратегию, модернизировать свое производство и поддерживать свою конкурентоспособность.